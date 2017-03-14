Объединение как яблоко раздора: под Челябинскую агломерацию собираются перекроить генпланы территорий

Публикации за 14.03.17

Власти Челябинской области ради агломерации «Большой Челябинск» готовы перекроить генпланы поселений и забрать полномочия у муниципалитетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел очередное заседание по вопросам развития агломерации областного центра и прилегающих к нему муниципалитетов.

Открывая совещание, Борис Дубровский отметил, что считает агломерацию современной технологией развития территорий. Он напомнил, что первые шаги по реализации этой технологии уже сделаны, и привел в пример трехуровневую систему учреждений здравоохранения. «Так, в центре расположен высший уровень – высокотехнологичная медицина, а на периферии – первичное звено. Возникает необходимость быстрой диагностики. Это пример того, как агломерационные эффекты работают через передачу полномочий на уровень региона», – уточнил он. Пример, учитывая состояние системы здравоохранения в регионе, не самый удачный.

Создание агломераций является частью плана антикризисных мероприятий федерального правительства, уверены в кабинете министров Челябинской области. По крайней мере, именно так этот проект был представлен, по данным пресс-службы губернатора, на предыдущем совещании, посвященном «Большому Челябинску», состоявшемся летом прошлого года. Правда, в распоряжении правительства РФ от 27 января 2015 года №98-р, где и был представлен план антикризисных мероприятий, речь все больше идет об экономических материях: поддержке импортозамещения, развитии малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций, оптимизации бюджетных расходов, поддержке социально незащищенных категорий граждан, обеспечении стабильности банковской системы и снятии напряженности на рынке труда.

Конечно, чисто теоретически, агломерация может позитивно сказаться на всех этих аспектах (а может и не сказаться). Но все-таки к антикризисным мероприятиям ее развитие отнести трудно. Ведь и Борис Дубровский видит ее в качестве технологии развития территорий. При чем же здесь кризис? А уж тем более антикризисный план. Появившийся, кстати, позже идеи создания агломерации «Большой Челябинск».

С этой идеей, напомним, Станислав Мошаров (тогда еще глава города, а ныне – просто председатель Челябинской городской Думы) носился еще в 2014 году, когда Федерация обещала неплохие деньги на это направление. Потом, правда, оказалось, что денег особых ждать не стоит. И хотя сейчас Челябинская область входит в тройку пилотных проектов, которые включат в федеральную целевую программу, особых подвижек не наблюдается.

Пока в регионе принят план мероприятий по развитию Челябинской агломерации и схема территориального планирования. Все остальное – излюбленная чиновниками «организационная работа». «Сформирована рабочая группа по разработке стратегии Челябинской агломерации, – рассказал в ходе совещания Станислав Мошаров. – В настоящее время ведется работа по анализу социально-экономического развития муниципалитетов, входящих в агломерацию».

Между тем, губернатор уже явно торопит муниципалитеты. На встрече Борис Дубровский поручил региональному министерству экономического развития подключиться к разработке стратегии «Большого Челябинска». Муниципалам же глава региона рекомендовал усилить работу по реализации проекта Челябинской агломерации уже сейчас. «Все принятые нами документы, конкретно, схема терпланирования, должны носить решающий характер, а генпланы в территориях не должны противоречить этой схеме, – обратился Борис Дубровский к главам муниципальных образований, входящих в Челябинскую агломерацию. – Уже сейчас, к примеру, у инвесторов не должно возникать вопросов, где разместить новое производство: в Челябинске или Еманжелинске. Одна из задач агломерации – снятие границ для бизнеса».

Но вряд ли столь горячие устремления могут встретить одобрение в муниципалитетах. Напомним, планировалось, что всего в агломерацию войдут семь муниципалитетов – Челябинск, Копейск, Красноармейский, Сосновский, Еманжелинский, Еткульский и Коркинский районы. Однако тот же Копейск уже второй год пытается отодвинуть такое «светлое будущее» подальше. Как элиты, так и простые горожане видят в создании агломерации очередную попытку лишить город самостоятельности, фактически переподчинив его Челябинску.

Не исключено, что именно это стало одной из причин демарша копейских депутатов, отказавшихся голосовать за согласованную губернатором кандидатуру Владимира Бисерова на выборах главы города.

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Копейчан понять можно. Пока единственное проявление агломерации на территории муниципалитета – грядущее использование мусорного полигона недалеко от Старокамышинска для складирования твердых коммунальных отходов после закрытия Челябинской свалки. Приятного мало. И это на фоне попыток властей областного центра остановить проникновение межмуниципальных маршрутов из Копейска в Челябинск. Мэрия областного центра явно пытается выдавить копейских транспортников из города.

А разработчики новой маршрутной схемы и вовсе не стесняются заявлять, что ни один межмуниципальный маршрут не должен заходить в Челябинск, а все их пассажиры обязаны пересесть на окраинах города в маршруты муниципальные. Получается, что, когда им это выгодно, власти областного центра не прочь и забыть об агломерации.

Теперь же, исходя из слов Бориса Дубровского, муниципалам предлагается перекроить под (фактически) челябинцев генеральные планы поселений и передать часть своих полномочий региональным властям. И это вряд ли понравится местным элитам – как политическим, так и экономическим.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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