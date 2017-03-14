В Магнитогорске задержали маршрутчика, еле стоявшего на ногах

Публикации за 14.03.17

Магнитогорец задержал пьяного водителя маршрутки, устроившего ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня недалеко от одного из автомагазинов города.

«Газель» с маршрутным номером 39 двигалась без пассажиров. «Он подъехал сначала ко мне в магазин, занял всю парковку, – цитирует Magcity главного менеджера торговой точки. – Я спросил: «Что ты так раскорячился?» В салоне перегар, водитель говорит: «Сейчас подругу дождусь с «Красно-белого». Я говорю: «Ты наездился, отдавай ключи». А тот по газам от меня, проехал буквально 150-200 метров, врезался в «Шевроле».

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Магнитогорец все-таки догнал неадекватного маршрутчика, отобрал у него ключи и вызвал полицию. Пьяный попытался было сбежать, но безуспешно: по словам сотрудника автомагазина, мужчина еле стоял на ногах.

Прибывший наряд ГИБДД выяснил, что вдобавок ко всему у водителя «Газели» не было водительских прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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