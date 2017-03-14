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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

В Магнитогорске задержали маршрутчика, еле стоявшего на ногах

В Магнитогорске задержали маршрутчика, еле стоявшего на ногах

Магнитогорец задержал пьяного водителя маршрутки, устроившего ДТП.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня недалеко от одного из автомагазинов города.

«Газель» с маршрутным номером 39 двигалась без пассажиров. «Он подъехал сначала ко мне в магазин, занял всю парковку, – цитирует Magcity главного менеджера торговой точки. – Я спросил: «Что ты так раскорячился?» В салоне перегар, водитель говорит: «Сейчас подругу дождусь с «Красно-белого». Я говорю: «Ты наездился, отдавай ключи». А тот по газам от меня, проехал буквально 150-200 метров, врезался в «Шевроле».

«Новый День – Челябинск» , и

Магнитогорец все-таки догнал неадекватного маршрутчика, отобрал у него ключи и вызвал полицию. Пьяный попытался было сбежать, но безуспешно: по словам сотрудника автомагазина, мужчина еле стоял на ногах.

Прибывший наряд ГИБДД выяснил, что вдобавок ко всему у водителя «Газели» не было водительских прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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