Мэрия и дорожники Магнитогорска ставят под угрозу безопасность горожан

Публикации за 14.03.17

В мэрию Магнитогорска с начала года ГИБДД направила больше десятка представлений об устранении причин ДТП на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники госавтоинспекции Магнитогорска ежедневно выявляют от 2 до 15 отклонений от норм содержания улично-дорожной сети.

Чаще всего в актах неудовлетворительного состояния фигурируют такие нарушения правил содержания улично-дорожной сети как заужение проезжей части, колейность, снежный накат, превышение высоты снежного вала вблизи пешеходных переходов.

За 2 месяца 2017 года сотрудники отделения дорожной инспекции и организации движения отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску составили в отношении должностных лиц, отвечающих за содержание улично-дорожной сети, 34 протокола о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, из них 10 – после зарегистрированных ДТП.

Только по факту дорожно-транспортных происшествий за два месяца 2017 года на имя мэра Магнитки внесено 11 представлений об устранении причин и условий, способствовавших их совершению. Кроме того, ГИБДД выдала 24 предписания юридическим лицам, ответственным за содержание улично-дорожной сети. За невыполнение в установленный срок законного предписания два юрлица привлечены к административной ответственности.

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«Несмотря на предпринимаемые меры, по-прежнему при оформлении дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, выявляется ряд недостатков в содержании улично-дорожной сети, которые являются прямыми или косвенными причинами совершения ДТП, в том числе связанными с наездами на пешеходов», – констатируют в пресс-службе полицейского главка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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