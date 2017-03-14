В Челябинске из-за пожара эвакуировали студентов и преподавателей колледжа

Публикации за 14.03.17

Студентов и педагогов челябинского колледжа эвакуировали из-за возгорания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о пожаре в учебном заведении стало известно сегодня около 15:00. Один из челябинцев рассказал о произошедшем в социальных сетях.

Возгорание произошло в Южно-Уральском государственном колледже на улице Доватора. Мужчина насчитал у здания 15 пожарных машин и 45 сотрудников МЧС.

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По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, по предварительным данным, произошло короткое замыкание в электрощитовой колледжа, приведшее к небольшому задымлению без возгорания. Пожарным пришлось эвакуировать студентов и педагогов образовательного учреждения. Всего здание покинуло порядка 200 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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