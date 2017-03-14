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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

Сезон открыт: в Челябинске загорелась городская свалка

Сезон открыт: в Челябинске загорелась городская свалка

В Челябинске загорелась городская свалка.

Как передает корреспондент РИА , жители Металлургического района сообщили в социальных сетях о пожаре, начавшемся на территории полигона ТБО. На место уже прибыли огнеборцы.

Факт возгорания подтвердили и в ГУ МЧС, уточнив, что сообщение о пожаре поступил примерно в начале двенадцатого дня. По состоянию на данный момент мероприятия по тушению возгорания на полигоне ТБО полностью завершены, эксперты выясняют причину возгорания. Это уже второй случай возгорания городской свалки за сутки, но определить причины возникновения пожара довольно сложно.

Отметим, последний раз о пожаре на челябинской свалке сообщалось в ноябре 2016 года.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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