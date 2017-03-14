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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

Может смыть, но вы держитесь: южноруальцам, попадающим в зону подтопления, раздали памятки

Может смыть, но вы держитесь: южноруальцам, попадающим в зону подтопления, раздали памятки

Несмотря на то, что паводок на Южном Урале ожидается в пределах средних значений, ряд территорий затопит – этого не избежать.

Как передает корреспондент РИА , представитель Челябинского центра гидрометеорологии Ирина Попова сообщила, что первый пик паводка ожидается с конца марта по восьмое апреля. В середине апреля начнется ледоход. Не исключено и более раннее развитие событий, если температура воздуха резко поднимется: вторая половина марта ожидается теплее нормы на 6-8 градусов.

В зону риска попадают 34 населенных пункта в 20 муниципальных образованиях. Наиболее вероятно подтопление в Аше, Верхнем Уфалее, Варненском и Брединском районах, Златоусте, Сатке, Троицке. Не исключено, что «поплывет» и челябинский район Чурилово.

Отметим, что по сведениям Уральского УГМС, воды этой весной будет намного больше, чем обычно. Поэтому зона подтопления может существенно расшириться.

Заместитель начальника ГУ МЧС Челябинской области Алексей Захаров считает, что волноваться не о чем: системы оповещения населения отлажены, вертолеты и резиновые лодки подготовлены, в пунктах, где отсутствуют местные органы власти, назначены старосты, населению раздали памятки и телефоны экстренных служб.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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