Объявлен конкурс на проведение предпроектных изысканий по рекультивации челябинской свалки

Публикации за 14.03.17

Мэрия Челябинска объявила конкурс на проведение предпроектных изысканий по рекультивации городской свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная цена контракта на проведение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации городской свалки в Металлургическом районе составит 28 миллионов рублей. Прием заявок на участие в открытом конкурсе закончится 31 марта 2017 года. Сами торги назначены на 3 апреля.

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Как уже сообщало РИА «Новый День», реализация мероприятия по разработке проекта рекультивации Челябинской городской свалки запланирована на 2 года, с финансированием за счет средств областного бюджета. В 2017 году муниципалитет получит из казны региона 30 миллионов рублей на проведение инженерных изысканий. В 2018 году на подготовку самого проекта область направит Челябинску еще 70 миллионов рублей.

До 1 июня 2018 года документ необходимо будет направить в Москву, чтобы получить из федерального бюджета 700 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта «Чистая страна». Всего рекультивация может потребовать, по оценкам городских и областных чиновников, порядка одного миллиарда рублей.

Пока же челябинцы продолжают жаловаться на периодически возникающие на свалке пожары. Так, напомним, сегодня пожарные экипажи вынуждены были выезжать туда дважды.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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