В Челябинске сгорел многоквартирный дом, эвакуировано 25 человек

Публикации за 14.03.17

В Челябинске более двух десятков человек остались без крова после пожара в бараке.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня в 4 часа 34 минуты поступило сообщение о возгорании жилой постройки в Металлургическом районе. К моменту приезда пожарных пламя охватило квартиры на втором этаже. Спасатели приступили к эвакуации находившихся в здании людей. При помощи респираторных масок на улицу вывели шесть человек, в том числе троих детей и женщину-инвалида. Еще 19 жильцов эвакуировались самостоятельно.

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Тем временем огонь стремительно распространялся по пустотным перекрытиям деревянного дома, возникла угроза обрушения конструкций. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Ситуация усугублялась и тем, что при установке пожарной техники огнеборцы столкнулись с нехваткой воды. Ближайшие уличные гидранты перемерзли, воду пришлось подвозить автоцистернами.

В 5 часов 10 минут возгорание ликвидировали. Здание выгорело полностью.

По словам жильцов, пожар произошел в квартире мужчины, злоупотребляющего спиртным. Сосед регулярно устраивал шумные посиделки. По предварительным данным, к ЧП привело очередное застолье.

В ближайшее время в администрации Металлургического района Челябинска состоится заседание КЧС, где будет решаться вопрос о предоставлении погорельцам жилья из манёвренного фонда.

Челябинск, Юлия Димова

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