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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

Ни бум-бум в математике: каждый третий челябинец завалил всероссийскую проверочную работу

Ни бум-бум в математике: каждый третий челябинец завалил всероссийскую проверочную работу

В Челябинске каждый третий участник контрольной по математике не справился с заданием.

Как передает корреспондент агентства , всероссийская проверочная работа, организованная поисковой системой «Яндекс», прошла в субботу, 11 марта.

В этом году проверить математические способности изъявили желание более 21 тысячи жителей России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Больше всего участников набралось из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Челябинска.

В столице Южного Урала десять задач, рассчитанных на один час, пытались решить 443 человека. Из них 14% справились на отлично, 21% получили четверки, 28% участников поставили тройки. Оставшиеся 163 челябинца и вовсе не сдали экзамен.

В среднем, чтобы написать контрольную, участникам потребовалось 40 минут. Двоечники размышляли над задачами не более 13 минут, отличники раздумывали 34 минуты.

«Новый День – Челябинск» , и

Лучший результат среди жителей всех городов-миллионников показали казанцы – 36% экзаменуемых получили пятерки. Второе место с результатом 27% отличников заняла Уфа. На третьем месте оказался Красноярск – 26% пятерок.

Напомним, в прошлом году Челябинск вошел в тройку лидеров по количеству правильных ответов, уступив лишь жителям Нижнего Новгорода и Волгограда.

Отметим, среди участников проверочной работы по математике оказалось на 35% больше мужчин, чем женщин. Однако результаты экзамена у представителей обоих полов примерно одинаковые.

Челябинск, Юлия Димова

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