Челябинцам стоит приготовиться к ухудшению качества воды

Публикации за 14.03.17

Челябинцам стоит приготовиться к ухудшению качества питьевой воды. Специалисты настойчиво рекомендуют обзавестись фильтрами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время половодья уровень загрязнения питьевых источников может резко возрасти. По словам главного эксперта отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ Анны Второвой, существует некая система сброса сточных вод для предприятий, время, когда это наименее вредно для окружающей среды. Таким образом поддерживается стабильно невысокий и неопасный для фауны и человека уровень загрязнения. Но этот порядок часто нарушается, что в половодье особенно опасно.

В целом, уверяют специалисты, питьевая вода в Челябинске соответствует нормам, другое дело, что изношены сети – состояние труб оказывает значительное влияние на качество.

«Я пью воду из-под крана. Правда, живу на пятом этаже, где за целый день вода в трубах застаивается, и поэтому я использую фильтр» – говорит начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора Галина Романова,. С ней солидарна начальник санитарно-лабораторной службы МУП ПОВВ Валентина Аксенова: «Проблем с водой нет, есть проблемы со старым жилым фондом».

Аксенова отметила, что санитарно-лабораторные службы готовы к возможному ухудшению состояния воды: «Паводок прогнозируем, и качество воды тоже предсказуемо. Мы из года в год к этому готовимся и уже привыкли быть готовыми».

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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