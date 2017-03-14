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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

Челябинцам стоит приготовиться к ухудшению качества воды

Челябинцам стоит приготовиться к ухудшению качества воды

Челябинцам стоит приготовиться к ухудшению качества питьевой воды. Специалисты настойчиво рекомендуют обзавестись фильтрами.

Как передает корреспондент РИА , во время половодья уровень загрязнения питьевых источников может резко возрасти. По словам главного эксперта отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ Анны Второвой, существует некая система сброса сточных вод для предприятий, время, когда это наименее вредно для окружающей среды. Таким образом поддерживается стабильно невысокий и неопасный для фауны и человека уровень загрязнения. Но этот порядок часто нарушается, что в половодье особенно опасно.

В целом, уверяют специалисты, питьевая вода в Челябинске соответствует нормам, другое дело, что изношены сети – состояние труб оказывает значительное влияние на качество.

«Я пью воду из-под крана. Правда, живу на пятом этаже, где за целый день вода в трубах застаивается, и поэтому я использую фильтр» – говорит начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора Галина Романова,. С ней солидарна начальник санитарно-лабораторной службы МУП ПОВВ Валентина Аксенова: «Проблем с водой нет, есть проблемы со старым жилым фондом».

Аксенова отметила, что санитарно-лабораторные службы готовы к возможному ухудшению состояния воды: «Паводок прогнозируем, и качество воды тоже предсказуемо. Мы из года в год к этому готовимся и уже привыкли быть готовыми».

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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