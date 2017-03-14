«Шла одна в сланцах и колготках»: житель Копейска подобрал на улице трехлетнюю девочку

Публикации за 14.03.17

В Копейске прохожий обнаружил на улице раздетого ребенка.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», о происшествии горожанин поведал в соцсетях. «На улице подобрал девочку три годика, шла одна в сланцах и колготках. Зовут Нина. Ищет маму. На вопрос, где живет, показывает на квартиру в доме №10 по улице Ильича», – написал участник сообщества «Подслушано Копейск», опубликовав фотографии потерявшейся малышки. Судя по снимкам, девочка болеет ветрянкой, при этом, как отмечает автор сообщения, не менее часа провела на улице.

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Мужчина вместе с ребенком прошел по указанному адресу. Дверь оказалась не заперта, однако в доме никого не было. По словам копейчанина, в квартире царили антисанитарные условия, повсюду были разбросаны детские вещи. Спаситель решил не оставлять ребенка одного, а отвел в ближайший офис. Там девочку накормили, после чего вызвали полицию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняется, почему маленький ребенок остался без присмотра.

Челябинск, Юлия Димова

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