NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 14.03.17

Желающих занять пост мэра Златоуста стало больше

Желающих занять пост мэра Златоуста стало больше

Глава челябинского управления транспорта Роман Болотов подал пакет документов на участие в конкурсе по выборам мэра Златоуста.

Как передает корреспондент РИА , Болотов стал вторым кандидатом на эту должность после шоумена Марата Магафурова.

36-летний Роман Болотов ранее занимал должность заместителя главы Кусинского района, а в период 2012-2016 годов был вице-мэром города по экономике. Позднее он перебрался из Златоуста в Челябинск, где с прошлой весны работал заместителем главы Центрального района города, а к осени получил нынешнюю должность.

Документы от кандидатов в мэры Златоуста будут приниматься до 16 марта включительно. Конкурс, по результатам которого два или более кандидата будут внесены на рассмотрение городского собрания, собираются провести в середине мая. Уже 18 мая в рамках депутатской сессии должен быть избран новый глава Златоуста.

Златоуст, Олег Кирьянов

Златоуст. Другие новости 14.03.17

«Шла одна в сланцах и колготках»: житель Копейска подобрал на улице трехлетнюю девочку. / Челябинцам стоит приготовиться к ухудшению качества воды. / Ни бум-бум в математике: каждый третий челябинец завалил всероссийскую проверочную работу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter