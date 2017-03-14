Желающих занять пост мэра Златоуста стало больше

Публикации за 14.03.17

Глава челябинского управления транспорта Роман Болотов подал пакет документов на участие в конкурсе по выборам мэра Златоуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Болотов стал вторым кандидатом на эту должность после шоумена Марата Магафурова.

36-летний Роман Болотов ранее занимал должность заместителя главы Кусинского района, а в период 2012-2016 годов был вице-мэром города по экономике. Позднее он перебрался из Златоуста в Челябинск, где с прошлой весны работал заместителем главы Центрального района города, а к осени получил нынешнюю должность.

Документы от кандидатов в мэры Златоуста будут приниматься до 16 марта включительно. Конкурс, по результатам которого два или более кандидата будут внесены на рассмотрение городского собрания, собираются провести в середине мая. Уже 18 мая в рамках депутатской сессии должен быть избран новый глава Златоуста.

Златоуст, Олег Кирьянов

Златоуст. Другие новости 14.03.17

«Шла одна в сланцах и колготках»: житель Копейска подобрал на улице трехлетнюю девочку. / Челябинцам стоит приготовиться к ухудшению качества воды. / Ни бум-бум в математике: каждый третий челябинец завалил всероссийскую проверочную работу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»