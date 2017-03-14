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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

Челябинцы чаще других россиян жалуются на коллекторов

Челябинцы чаще других россиян жалуются на коллекторов

Челябинская область оказалась на втором месте по количеству жалоб на действия коллекторских компаний и коллекторов. Своеобразный рейтинг составили, исходя из числа жалоб поступивших в Федеральную службу судебных приставов в 2017 году.

Как передает корреспондент РИА , лидером является Москва, где с начала года зафиксировано порядка 160 жалоб на действия коллекторов. Далее идут Челябинская и Оренбургская области, а также Петербург, направившие в службу по 80 обращений.

Чаще всего жители Челябинской области страдают от действий сотрудников коллекторских агентств, которые зарегистрированы в других регионах, поэтому все жалобы приходится перенаправлять. Некоторые из обращений были поданы местными жителями еще в минувшем году, но как с ними поступить, в ФССП не знают. Тем более что полномочия по борьбе с недобросовестными коллекторами ФССП получила только в этом году. Еще полтора десятка жалоб будут рассматриваться Центральным Банком, потому что претензии предъявлены к службам взыскания кредитных организаций.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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