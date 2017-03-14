Челябинскому водителю приписали фиктивную наркоманию

Публикации за 14.03.17

Житель Челябинска сумел через суд доказать, что он не является наркоманом: мужчине пришлось целый год сдавать анализы и добиваться опровержения фиктивного анализа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы у местного жителя начались еще в феврале минувшего года. В одну из февральских ночей в районе Копейского шоссе его автомобиль был остановлен сотрудниками автоинспекции. Стражи порядка решили, что водитель нетрезв и направили его на медицинское освидетельствование. Затем на него составили протокол за то, что в соответствии со справкой нарколога, он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения – в его организме были найдены следы каннабинола.

В итоге мужчину поставили на учет к наркологу, а прокуратура обратилась в суд с требованием лишить его водительских прав. Вот только сам мужчина с этим соглашаться не стал и подал встречный иск, заявив о сфальсифицированном диагнозе.

На суде челябинец предоставил результаты исследований, проведенных специалистами независимых лабораторий на предмет наличия в его моче и волосах следов каннабинола. Это исследование он провел всего через несколько дней после того, как был задержан полицией. Результаты полностью опровергают первые выводы лаборантов областной клинической наркологической больницы. Впоследствии, из лаборатории медучреждения изъяли образец биоматериала, отобранный у водителя еще 23 февраля минувшего года, в котором эксперты также не обнаружили ничего запрещенного. В итоге суд принял решение о прекращении административного производства в отношении мужчины.

Будут ли привлечены к ответственности те, кто выдал сфальсифицированное заключение, не известно.

Челябинск, Олег Кирьянов

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