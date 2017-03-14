Челябинский городской бор требует немедленной чистки

Публикации за 14.03.17

Около 120 гектар городского бора в Челябинске оказались захламлены мусором. О бедственном положении дел сообщило областное управление лесами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная масса мусора, разбросанная на территории восьми кварталов зеленого массива, – бытовые отходы, а также отмершие кустарники и деревья. В очистке от хлама остро нуждаются расположенные на территории бора карьеры. В общей сложности генеральная уборка требуется на территории более чем 150 гектаров.

Кроме того, необходимо отремонтировать и частично заменить скамейки, обустроить места сбора мусора и благоустроить наиболее посещаемые горожанами зоны.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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