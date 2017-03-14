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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

Судьбу экс-депутата, пытавшегося зарезать сотрудника ГИБДД, решат присяжные

Судьбу экс-депутата, пытавшегося зарезать сотрудника ГИБДД, решат присяжные

Бывший депутат, едва не зарезавший инспектора ГИБДД, попросил рассмотреть его дело коллегией присяжных.

Как передает корреспондент РИА , сегодня в Челябинском областном суде состоялись предварительные слушания бывшего депутата Евстафия Задельного, обвиняемого в посягательстве на жизнь полицейского.

Задельный ходатайствовал об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Это ходатайство было судом отклонено. Зато было удовлетворено другое ходатайство обвиняемого – о рассмотрении его дела на коллегии присяжных. Первое судебное заседание назначено на 10 апреля, следующее – на 13 апреля, во время которого и будет сформирована коллегия присяжных заседателей.

Напомнить, в ночь на 18 августа минувшего года на дороге из Чебаркуля в Магнитогорск, сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя, которым оказался 64-летний бывший депутат от партии «Справедливая Россия» и житель села Уйское Евстафий Задельный. Следователи считают, что в момент составления инспектором протокола Задельный нанес ему удар ножом в грудь, а после угрожал второму инспектору.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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