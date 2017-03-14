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Публикации за 14.03.17

Жительница Челябинска требует от УФМС полмиллиона за маяту с паспортом

Жительница Челябинска требует от УФМС полмиллиона за маяту с паспортом

Жительница Челябинска требует от управления ФМС полмиллиона рублей за выдачу ей недействительного паспорта. Женщина со столь необычным документом накануне была задержана стражами порядка в отделении банка и была вынуждена провести в отделе полиции всю ночь.

Как передает корреспондент РИА , челябинка подала в суд на отдел УФМС Тракторозаводского района города. Эта служба уже упразднена и теперь относится к МВД. Однако некоторые нарушения ее сотрудников всплывают по сей день. Женщина сменила паспорт и в течение трех лет спокойно им пользовалась, как вдруг выяснилось, что документ является недействительным, потому что изготовлен с нарушениями – в него вклеены фотографии двух разных граждан. Эта особенность вскрылась в банке, сотрудники которого и вызвали полицию.

«Я была задержана прямо в банке. Сотрудники полиции сказали, что придется проехать с ними в отдел и оставили протокол. На месте они позвонили и узнали, что документ числится на мое имя, однако все равно настояли на визите в отдел. Мне пришлось сначала с ними еще на 2 вызова съездить, они меня буквально повсюду возили, пока не добрались до участка. В участке ждала еще пару часов, причем, мне не дали ни позвонить, ни попить воды, даже сняли отпечатки пальцев и допросили. В итоге продержали в полиции до самого утра», – цитирует женщину «Первый областной».

Челябинск, Олег Кирьянов

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