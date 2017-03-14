Дело водителя Mersedes, угробившего 4-х человек в челябинском такси, передано в суд

Публикации за 14.03.17

В Челябинске будут судить водителя иномарки, устроившего смертельное ДТП.

Как уже сообщал «Новый День», жуткая авария произошла 29 октября 2016 года на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы. 33-летний водитель Mersedes, проезжая на красный сигнал светофора, на скорости более 100 километров в час врезался в машину такси. Иномарка протащила ВАЗ 15-ой модели несколько десятком метров и впечатала в столб. В результате ДТП водитель и три пассажирки «Лады», девушки от 25 до 28 лет, погибли на месте.

По данным очевидцев, в момент столкновения мужчина за рулем Mersedes был пьян. Задержанный от медосвидетельствования отказался. По факту аварии возбудили уголовное дело, водителя заключили под стражу.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В ходе следствия виновник ДТП, оказавшийся сыном известного коммерсанта из Уйского района, возместил компенсацию морального ущерба в размере 900 тысяч рублей. Родственники погибших заявили исковые требования на общую сумму 24 миллиона рублей. В настоящий момент на имущество обвиняемого, в том числе автомобиль, наложен арест.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела направили в Курчатовский районный суд. За нарушение правил дорожного движения, совершенное в алкогольном опьянении, повлекшее гибель двух и более человек, мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.03.17

Жительница Челябинска требует от УФМС полмиллиона за маяту с паспортом. / Судьбу экс-депутата, пытавшегося зарезать сотрудника ГИБДД, решат присяжные. / Челябинский городской бор требует немедленной чистки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»