В Челябинске учителя гимназии арестовали за торговлю спайсом

Публикации за 14.03.17

В Челябинске преподавателя гимназии уличили в наркоторговле.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 46-летнюю горожанку, работающую учителем физкультуры в одном из учебных заведений города, задержали в ходе проверочной закупки. При себе у женщины обнаружилось 6 пакетиков курительной смеси. Столько же силовики нашли в ходе обыска в квартире драгдилерши.

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По факту сбыта запрещенных веществ в крупном размере возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина продавала наркотики в маршрутных такси. На торговку спайсом правоохранителям удалось выйти через мелких покупателей.

Обвиняемая уже дала признательные показания, объяснив нелегальный заработок нехваткой денег. По решению суда женщину заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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