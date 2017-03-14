NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 14.03.17

В Челябинске учителя гимназии арестовали за торговлю спайсом

В Челябинске учителя гимназии арестовали за торговлю спайсом

В Челябинске преподавателя гимназии уличили в наркоторговле.

Как передает корреспондент агентства , 46-летнюю горожанку, работающую учителем физкультуры в одном из учебных заведений города, задержали в ходе проверочной закупки. При себе у женщины обнаружилось 6 пакетиков курительной смеси. Столько же силовики нашли в ходе обыска в квартире драгдилерши.

«Новый День – Челябинск» , и

По факту сбыта запрещенных веществ в крупном размере возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина продавала наркотики в маршрутных такси. На торговку спайсом правоохранителям удалось выйти через мелких покупателей.

Обвиняемая уже дала признательные показания, объяснив нелегальный заработок нехваткой денег. По решению суда женщину заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.03.17

Дело водителя Mersedes, угробившего 4-х человек в челябинском такси, передано в суд. / Жительница Челябинска требует от УФМС полмиллиона за маяту с паспортом. / Судьбу экс-депутата, пытавшегося зарезать сотрудника ГИБДД, решат присяжные.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter