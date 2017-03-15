В Челябинске таджик, три года насиловавший маленькую падчерицу, получил 13 лет «строгача»

Публикации за 15.03.17

В Челябинске вынесли приговор уроженцу Таджикистана, обвиняемому в педофилии.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда, 42-летний мужчина признан виновным в совершении насильственных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Судом установлено, что в период с 2013 по 2016 год выходец из Средней Азии неоднократно покушался на половую неприкосновенность девочки, находящейся под опекой его сожительницы – гражданки РФ.

Узнав об изнасилованиях, родственники потерпевшей обратились в полицию.

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В судебном заседании обвиняемый вину не признал, заявив, что девочка его оговорила, поскольку он строго ее воспитывал.

Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

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