NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 15.03.17

В Челябинске таджик, три года насиловавший маленькую падчерицу, получил 13 лет «строгача»

В Челябинске таджик, три года насиловавший маленькую падчерицу, получил 13 лет «строгача»

В Челябинске вынесли приговор уроженцу Таджикистана, обвиняемому в педофилии.

Как сообщили агентству в пресс-службе Калининского районного суда, 42-летний мужчина признан виновным в совершении насильственных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Судом установлено, что в период с 2013 по 2016 год выходец из Средней Азии неоднократно покушался на половую неприкосновенность девочки, находящейся под опекой его сожительницы – гражданки РФ.

Узнав об изнасилованиях, родственники потерпевшей обратились в полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

В судебном заседании обвиняемый вину не признал, заявив, что девочка его оговорила, поскольку он строго ее воспитывал.

Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.03.17

15 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске учителя гимназии арестовали за торговлю спайсом. / Дело водителя Mersedes, угробившего 4-х человек в челябинском такси, передано в суд.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter