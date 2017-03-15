В Челябинске в тройном ДТП пострадал грудной ребенок

Публикации за 15.03.17

На северо-западе Челябинска в тройном ДТП пострадал десятимесячный ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла 14 марта в 15:05 возле дома 287 на проспекте Победы.

Водитель автомобиля ВАЗ-217010 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившуюся перед ним машину «Хендай Акцент», на пассажирском сидении которого находился 10-месячный ребенок. Иномарка от удара продвинулась вперед и столкнулась с автомобилем ВАЗ-217030.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В результате ДТП ребенок-пассажир корейской машины, находившийся в детском кресле, получил травму головы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.17

В Челябинске таджик, три года насиловавший маленькую падчерицу, получил 13 лет «строгача». / 15 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске учителя гимназии арестовали за торговлю спайсом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»