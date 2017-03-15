Давай, до свидания: на Южном Урале сократилось число заболевших ОРВИ и гриппом

Публикации за 15.03.17

В Челябинской области снизилась заболеваемость респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе южноуральского Роспотребнадзора, с 5 по 12 марта в регионе зарегистрировано 22 тысячи 365 заболевших, показатель составил 67,91 на 10 тысяч населения, в том числе 9 случаев гриппа. Уровень заболеваемости снизился на 21% по всем возрастным группам. Показатель ниже эпидемического порога на 24%.

В Челябинске за прошедшую неделю зафиксирован 10 тысяч 971 случай ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже порогового на 3,4%.

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Рост числа заболевших отмечен в 9 из 38 муниципальных образований области. Превышения пороговых показателей не наблюдается.

Несмотря на неэпидемический уровень заболеваемости, на Южном Урале сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа В, гриппа А (H3N2), парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекций. Медики продолжают регистрировать осложненные формы заболеваний.

Челябинск, Юлия Димова

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