NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 15.03.17

В нацпарке «Зюраткуль» аварийно приземлился самолет (ФОТО)

В нацпарке «Зюраткуль» аварийно приземлился самолет (ФОТО)

В южноуральских горах вынужденно сел спортивный самолет.

Как передает корреспондент агентства , ЧП произошло 8 марта в национальном парке «Зюраткуль», однако известно о нем стало только сейчас.

По данным очевидцев, при попытке взлета c плато у частного двухместного самолета «Птенец-2» в воздухе отлетело шасси и вышло из строя рулевое управление. Пилот экстренно посадил воздушное судно на плато в районе горы Нургуш.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате происшествия никто не пострадал. Но на починку самолета ушло несколько дней: все это время хозяин пытался починить летательный аппарат своими силами. «В субботу, 11 марта, на снегоходе привезли запчасти. Шасси вроде починили, так как смогли откатить самолет на пару сотен метров. А вот взлететь так и не получилось, не знаю уж, почему», – написал в соцсетях челябинский турист Дмитрий Белоногов.

Отметим, официальной информации о случившемся от сотрудников нацпарка не поступало. В поисково-спасательную службу Челябинской области пилот также не обращался.

Фото Дмитрия Белоногова
Фото Дмитрия Белоногова

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.03.17

Давай, до свидания: на Южном Урале сократилось число заболевших ОРВИ и гриппом. / В Челябинске в тройном ДТП пострадал грудной ребенок. / В Челябинске таджик, три года насиловавший маленькую падчерицу, получил 13 лет «строгача».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter