В нацпарке «Зюраткуль» аварийно приземлился самолет (ФОТО)

Публикации за 15.03.17

В южноуральских горах вынужденно сел спортивный самолет.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», ЧП произошло 8 марта в национальном парке «Зюраткуль», однако известно о нем стало только сейчас.

По данным очевидцев, при попытке взлета c плато у частного двухместного самолета «Птенец-2» в воздухе отлетело шасси и вышло из строя рулевое управление. Пилот экстренно посадил воздушное судно на плато в районе горы Нургуш.

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В результате происшествия никто не пострадал. Но на починку самолета ушло несколько дней: все это время хозяин пытался починить летательный аппарат своими силами. «В субботу, 11 марта, на снегоходе привезли запчасти. Шасси вроде починили, так как смогли откатить самолет на пару сотен метров. А вот взлететь так и не получилось, не знаю уж, почему», – написал в соцсетях челябинский турист Дмитрий Белоногов.

Отметим, официальной информации о случившемся от сотрудников нацпарка не поступало. В поисково-спасательную службу Челябинской области пилот также не обращался.

Фото Дмитрия Белоногова

Челябинск, Юлия Димова

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