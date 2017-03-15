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Челябинск

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Публикации за 15.03.17

Чиновники: Массовые протесты южноуральцев могут перерасти в волнения. И все из-за экологии (ВИДЕО)

Чиновники: Массовые протесты южноуральцев могут перерасти в волнения. И все из-за экологии (ВИДЕО)

Чиновники опасаются массовых волнений южноуральцев, возмущенных экологическим загрязнением.

Как передает корреспондент РИА , в основных городах Южного Урала сложилась непростая экологическая ситуация. Об этом заявил руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.

Федеральный чиновник не скрывал опасений, что жители региона не станут ждать до 2025 года, когда им обещали существенное улучшение качества атмосферного воздуха, и выйдут на улицу.

Массовые протесты могут перерасти в волнения

При этом предприятиям необходимо помнить, что за нарушение экологического законодательства юридическим лицам придется не только платить штрафы, но возмещать нанесенный ущерб. «У всех на слуху «Уралбройлер», которому предъявили иск в полтора миллиарда рублей на возмещение экологического ущерба, – напомнил руководитель регионального управления Росприроднадзора. – И это минимум. Мы при расчетах не учли некоторые коэффициенты. Однако сегодня контрольно-надзорные органы объединили свои усилия – все коэффициенты у нас будут. Можно выставить и два, и три миллиарда. Легко».

«Новый День – Челябинск» , и

Там, где не хватает полномочий у федеральной службы, будет подключаться прокуратура, заверил чиновник.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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