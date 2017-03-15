Число жалоб южноуральцев на вонь от птицефабрик и свинокомплексов выросло впятеро

Публикации за 15.03.17

На Южном Урале год от года ухудшается ситуацию с утилизацией отходов производства АПК. Об этом заявил начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора регионального управления Россельхознадзора Евгений Бондаренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество жалоб на деятельность предприятия АПК в Челябинской области в 2016 году выросло в 5 раз. И, скорее всего, рост продолжится и в дальнейшем, предположил чиновник. Проблема усугубляется ростом объемов производства. Например, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году мяса птицы на южноуральских птицефабриках было произведено на 11% больше, чем в 2015 году.

В основном жители жалуются на нашествие мух и зловонный запах. При этом южноуральцев тревожит не только существенный дискомфорт, но и возможность заражения различными болезнями.

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«Причины распространения полчищ мух и зловонного запаха связаны с несоблюдением технологии размещения и переработки отходов производства – навоза или помета, а также отсутствием предварительного качественного обеззараживания, – отметил г-н Бондаренко. – Проще говоря, на поля вывозятся не удобрения, как уверяют на предприятиях, а отходы третьего класса опасности». Прежде, чем использовать навоз или помет в качестве органического удобрения, необходимо зарегистрировать его в качестве агрохимиката.

Это достаточно длительная процедура, которая может занять 1,5-2,5 года, рассказал директор Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории Виктор Тихонов. Она включает, в том числе, и многочисленные лабораторные исследования. Но при отсутствии такой регистрации предприятие имеет дело не с удобрением, а отходами производства третьего, а то и четвертого класса опасности. И должно осознавать, что неправильное обращение с ними нарушает экологическое законодательство.

При этом даже если в агрохолдинге занимаются помимо птицеводческой или животноводческой деятельности еще и растениеводством, это не освобождает от прохождения через процедуру регистрации. Пока в Челябинской области предприятий, начавших путь к регистрацию отходов в качестве агрохимиката, лишь два.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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