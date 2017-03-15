Заждались? В Челябинске снова НМУ

Публикации за 15.03.17

Синоптики обещают, что опасность смога в Челябинске продержится только до середины четверга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся в Челябинске с 19 часов 15 марта до 14 часов 16 марта.

В связи с этим в городе объявлен режим НМУ первой степени опасности. Аналогичное предупреждение с 5 часов до 19 часов 16 марта будет действовать и для ряда предприятия Челябинской области.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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