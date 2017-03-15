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Публикации за 15.03.17

В Челябинской области иномарка сбила на «зебре» женщину с сыном на руках

В Челябинской области иномарка сбила на «зебре» женщину с сыном на руках

В Челябинской области иномарка сбила на «зебре» женщину с сыном на руках

Челябинск, Март 15 (Новый День, Виктор Елисеев) – В Магнитогорске водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком на руках.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел во вторник, 14 марта, около 20:00 на улице Тевосяна.

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, взяв на руки своего двухлетнего сына, когда ее сбил автомобиль «Мазда». Как передает «Верстов.Инфо», малыша госпитализировали в отделение травматологии местной больницы.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, похожий случай произошел на прошлой неделе в Челябинске. Днем 7 марта на улице Гагарина 19-летний лихач на «Ладе» сбил жителя города, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора с двухлетним ребенком на руках. Мужчину увезли на «скорой», мальчик не пострадал.

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