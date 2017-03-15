Мэрия Копейска незаконно раздавала земельные участки. На двух уже развернуто долевое строительство

Публикации за 15.03.17

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при предоставлении земельных участков в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки исполнения земельного законодательства на территории Копейского городского вскрыты многочисленные факты незаконного формирования и предоставления 25 земельных участков.

Отметим, что среди объектов, попавших предпринимателям с нарушениями – наделы по улицам Фонвизина и Чаадаева, на которых компании ООО «Инман» и ООО «УралСтрой» уже начали строительство зданий. «С учетом того, что строительным компаниям предоставлены два указанных участка для строительства многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан, прокуратура Копейска обратилась в суд с иском о признании недействительными сделок по предоставлению только 23 земельных участков», – сообщают в надзорном ведомстве.

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Судебное разбирательство по оспариванию постановлений о выделении участков, на которых ведется строительство жилых домов с привлечением средств «дольщиков», не инициировалось, в связи с чем, права и законные интересы участников долевого строительства не нарушаются, подчеркнули в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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