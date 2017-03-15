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Челябинск

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Публикации за 15.03.17

Мэрия Копейска незаконно раздавала земельные участки. На двух уже развернуто долевое строительство

Мэрия Копейска незаконно раздавала земельные участки. На двух уже развернуто долевое строительство

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при предоставлении земельных участков в Копейске.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки исполнения земельного законодательства на территории Копейского городского вскрыты многочисленные факты незаконного формирования и предоставления 25 земельных участков.

Отметим, что среди объектов, попавших предпринимателям с нарушениями – наделы по улицам Фонвизина и Чаадаева, на которых компании ООО «Инман» и ООО «УралСтрой» уже начали строительство зданий. «С учетом того, что строительным компаниям предоставлены два указанных участка для строительства многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан, прокуратура Копейска обратилась в суд с иском о признании недействительными сделок по предоставлению только 23 земельных участков», – сообщают в надзорном ведомстве.

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Судебное разбирательство по оспариванию постановлений о выделении участков, на которых ведется строительство жилых домов с привлечением средств «дольщиков», не инициировалось, в связи с чем, права и законные интересы участников долевого строительства не нарушаются, подчеркнули в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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