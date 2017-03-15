Уфологи: NASA «прячет» от людей базу пришельцев на Луне

Публикации за 15.03.17

Уфологи нашли на снимках Луны базу пришельцев, которую скрывает NASA.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внимание исследователей из группы SecureTeam10 привлекли снимки, сделанные лунным орбитальным зондом (LRO), который вращается вокруг спутника Земли уже семь лет. На них запечатлено образование круглой формы. Уфологи уверены: это мобильная база пришельцев. Причем NASA знает о ее существовании, но скрывает эту информацию от общественности.

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Кроме того, на другой серии снимков члены группы SecureTeam10 обнаружили треугольник с неестественно, по мнению исследователей, четкими и прямыми сторонами. Самое загадочное, что через некоторое время после его обнаружения уфологами он исчез, и теперь на месте загадочной фигуры – абсолютно ровная поверхность.

Все это, пишет Daily Mail, порождает в умах исследователей вопросы и подозрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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