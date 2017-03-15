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Публикации за 15.03.17

Уфологи: NASA «прячет» от людей базу пришельцев на Луне

Уфологи: NASA «прячет» от людей базу пришельцев на Луне

Уфологи нашли на снимках Луны базу пришельцев, которую скрывает NASA.

Как передает корреспондент РИА , внимание исследователей из группы SecureTeam10 привлекли снимки, сделанные лунным орбитальным зондом (LRO), который вращается вокруг спутника Земли уже семь лет. На них запечатлено образование круглой формы. Уфологи уверены: это мобильная база пришельцев. Причем NASA знает о ее существовании, но скрывает эту информацию от общественности.

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Кроме того, на другой серии снимков члены группы SecureTeam10 обнаружили треугольник с неестественно, по мнению исследователей, четкими и прямыми сторонами. Самое загадочное, что через некоторое время после его обнаружения уфологами он исчез, и теперь на месте загадочной фигуры – абсолютно ровная поверхность.

Все это, пишет Daily Mail, порождает в умах исследователей вопросы и подозрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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