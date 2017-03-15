Многоквартирный дом в центре Челябинска может рухнуть в одночасье по вине властей / Эксперты: откладывая капремонт, чиновники играют в русскую рулетку

Публикации за 15.03.17

В Челябинске озвучили итоги экспертизы аварийного дома №61 по проспекту Ленина.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ООО УК «Ремжилзаказчик», здание, построенное 80 лет назад, переживает уже второй срок эксплуатации без капитального ремонта. Проведены исследования фасада дома, конструкций подвала, чердачных помещений, перекрытий, лестниц, балконов и карниза. Согласно заключению экспертов, практически все 66 балконов дома следует немедленно демонтировать либо произвести их капитальный ремонт.

Фасад многоэтажки находится в аварийном состоянии и представляет реальную угрозу для жизни горожан. Напомним, в июне 2015 года обрушился балкон, расположенный на фасадной части здания. А осенью того же года в доме обвалилось основание одного из балконов, выходящих во двор.

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Общий вес балконов составляет порядка 4 тонн, при этом заложенный проектировщиками запас прочности не превышает и 9%. Даже незначительные разрушения каменной кладки опорной зоны балконов могут привести к их полному обрушению.

Кроме того, при вскрытии штукатурного слоя стены эксперты обнаружили необожженный кирпич, который легко разбивается молотком, а при усиленном нажатии рассыпается в руках.

Ко всему прочему, дому требуется реконструкция всех карнизов: из-за отсутствия сцепления с поверхностью древесины высока вероятность обрушения больших фрагментов штукатурного слоя.

В подвале жилой многоэтажки также необходимо провести капитальный ремонт подпорных стен. В помещении бойлерной частично разрушены бетонные перекрытия, вследствие чего оголилась рабочая арматура.

Отметим, ранее объект уже был включен в первый этап региональной программы капремонта. В прошлом году в доме планировалось заменить магистрали горячего и холодного водоснабжения, электросети, систему водоотведения, капитально отремонтировать подвал. Однако к ремонту до сих пор не приступили.

По данным УК, ситуация осложняется тем, что жилой дом с 1995 года признан объектом культурного наследия. Решения о капитальном ремонте подобных зданий принимаются в особом порядке.

Чтобы ускорить проведение фасадных работ, коммунальщики подготовили обращения в администрацию города, губернатору области, в региональное министерство культуры и министерство строительства.

Представители управляющей компании отмечают, что откладывая капремонт фасада, ответственные за этот вопрос чиновники фактически играют в русскую рулетку – в любой момент дом может рухнуть.

Челябинск, Юлия Димова

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