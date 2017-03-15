В главной клинике Южного Урала заработали два уникальных аппарата диагностики

Публикации за 15.03.17

В Челябинской областной больнице введено в эксплуатацию новейшее диагностическое оборудование.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, продолжается реконструкция отделений лечебного учреждения. Только за прошедший год капитально отремонтирован приемный покой, а рентгеновское отделение №2 ЧОКБ стало обладателем сразу двух уникальных аппаратов.

Единственный в России 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф (КТ) позволяет осуществить на Южном Урале самые передовые методы исследований. Среди них альтернатива коронографии сосудов, исследование кишечника – без введения эндоскопа в трехмерном изображении, а также обследование пациентов с металлоконструкциями.

Приобретенный для нужд клиники аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) мощностью 1,5 тесла позволяет проводить диагностические исследования в области нейрохирургии: изучать головной мозг при опухолях, наблюдать сосуды и камеры сердца без госпитализации и введения катетера в артерии.

Кроме того, благодаря большой амплитуде МРТ позволяет обследовать больных с весовой категорией более 120 килограммов, что на других аппаратах не представляется возможным.

Ежедневно на новейшем оборудовании в областном медучреждении исследуют порядка 40 пациентов.

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Что касается вновь открытого после реконструкции приемного покоя больницы, данное отделение позволяет комфортно принимать пациентов, доставляемых бригадами экстренной и консультативной помощи, в том числе санавиацией со всей территории Южного Урала. В приемном покое установлен рентген и аппарат компьютерной томографии, оборудованы смотровые и процедурные кабинеты.

Более того, предусмотрена комната ожидания для сопровождающих лиц, оснащенная информационным табло. Не выходя из зала, близкие могут узнать, куда в данный момент переведен пациент.

Челябинск, Юлия Димова

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