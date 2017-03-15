Сотрясение воздуха: челябинцы высмеяли губернатора

Публикации за 15.03.17

Жители Челябинска высмеяли главу региона за заявления о механизмах улучшения качества воздуха в областном центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» глава Южного Урала Борис Дубровский во время своего выступления в Москве на экологическом форуме «Год экологии в России: задачи государства и бизнеса», который проводился под патронажем Российского союза промышленников и предпринимателей в рамках «Недели российского бизнеса», заявил, что ввод в эксплуатацию челябинского метрополитена может принести наиболее значимый экологический эффект для улучшения качества атмосферного воздуха в областном центре.

«Инвестиции в завершение строительства в Челябинске метрополитена с точки зрения улучшения качества атмосферного воздуха могут оказаться даже более эффективными, чем мероприятия, проводимые промышленниками, – отметил губернатор. – Поэтому на федеральном уровне мы будем инициировать реализацию механизмов, направленных на ввод метро в эксплуатацию». Челябинцы уже прокомментировали выступление г-на Дубровского в социальных сетях.

Губернатора попросту высмеяли: «Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите!» – процитировал фильм «Иван Васильевич меняет профессию» один из участников интернет-форума, посвященного развитию городского транспорта. И добавил: «Дубровский продолжает сотрясать воздух словами. Кто-нибудь! Спустите губернатора с небес на грешную землю!»

В последнее время горожане все чаще отзываются о действиях (а точнее – о бездействии) региональных и городских властей с иронией. И вряд ли их стоит в этом упрекать. Еще одна громко распиаренная история с туманным концом – рекультивация Челябинской городской свалки. Разговоры ведутся уже второй год, и еще в прошлом году челябинцам пообещали: свалку закроют уже к 2018 году, а к саммиту ШОС в 2020 году она преобразится. Время идет, а обещания звучат все тише. Пока в силе осталось только одно: в 2018 году на нее перестанут вывозить новый мусор. Теперь челябинские твердые коммунальные отходы станут головной болью жителей Полетаево и Копейска, на полигоны которых перенаправят потоки ТКО из города-миллионника.

Между тем, собственно Челябинский полигон в ближайшее время вряд ли появится. Министерство экологии продолжает затягивать с началом конкурса на выбор оператора по обращению с ТКО для Челябинского кластера, а мэрия Челябинска все никак не определится с тем, где же этот полигон строить.

Да и с рекультивацией не все так просто. Правительство области рассчитывает взять на нее деньги из федерального бюджета. Но для этого необходимо к 1 июня 2018 года представить в Москву проект рекультивации. А проекта еще нет. Более того, мэрия только-только объявила конкурс даже не на разработку проекта, а на проведение предпроектных инженерных изысканий. Торги пройдут в начале апреля. Пока будут выполнены все формальности, пока подпишут контракт – хорошо, если в мае приступят к выполнению работ. Финансирование на разработку собственно проекта областное правительство обещает выделить уже в следующем году. То есть на разработку документа будет отпущено максимум полгода.

А если все закончится, как с проектом маршрутной сети Челябинска? Объявили конкурс, выбрали победителя и получили… по признанию самих разработчиков, некую концепцию. А если быть до конца честными – мечты о том, как хорошо бы работал в городе общественный транспорт, если бы он (транспорт) был совсем другим. И, напомним, за способность мечтать заплатили 500 тысяч рублей. Какой будет новая маршрутная сеть в Челябинске – неизвестно до сих пор. Кроме того, что маршруты должны быть по возможности короче.

И если нечто подобное представят федеральному правительству по рекультивации свалки, Москва вряд ли даст на это нечто 700 миллионов рублей.

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Теперь начинает раскручиваться тема трамваев. Сначала мэр Челябинска Евгений Тефтелев пообещал купить к 2020 году 10 трамваев. Не так давно о желании обновить подвижной состав «Маггортранса» глава Магнитогорска Сергей Бердников. Теперь о стимулировании использования электротранспорта заговорил (вслед за президентом России Владимиром Путиным) губернатор. Только почему он заговорил об этом с гендиректором Роскосмоса Игорем Комаровым? Какое, вообще, отношение Роскосмос имеет к трамваям? Или усть-катавскому предприятию собираются предложить разработать трамвай для первой российской лунной базы?

А не проще ли Борису Дубровскому было поговорить о том же Усть-Катавском вагоностроительном заводе поговорить с тем же Евгением Тефтелевым? И деньжат заодно подкинуть на приобретение новых трамваев. А то ведь, смешно подумать: за последние несколько лет мэрия купила лишь один трамвай. И то потому, что машина, взятая «для обкатки», сломалась по вине эксплуатировавшей ее организации.

Но ничего этого не происходит. Мы продолжаем мечтать. С промышленниками – о метро. С главой Роскосмоса – о трамваях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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