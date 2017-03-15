NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 15.03.17

На Южном Урале осудили председателя кооператива, обокравшую пенсионеров на 55 миллионов рублей

На Южном Урале осудили председателя кооператива, обокравшую пенсионеров на 55 миллионов рублей

В Челябинске вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды, присвоившей деньги 200 пайщиков.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, женщина признана виновной в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

В суде установлено, что в период с 2007 по 2015 годы руководитель потребительского кооператива «Финансовые инвестиции» давала объявления в газеты, предлагая гражданам оформить кредиты и вклады с выплатой от 23% до 43% годовых.

Доверчивые южноуральцы, в основном, пенсионного возраста, отдавали мошеннице последние сбережения. Размеры вкладов составляли от 20 тысяч до 1,7 миллиона рублей. Зачастую председатель кооператива уговаривала пайщиков перезаключать договоры под более высокие проценты.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, руководитель организации присвоила порядка 55 миллионов рублей.

Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, назначив ей штраф в размере 150 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.03.17

Мэр Бакала, заставлявший подчиненных платить за него штрафы, не смог оспорить приговор. / В главной клинике Южного Урала заработали два уникальных аппарата диагностики. / Многоквартирный дом в центре Челябинска может рухнуть в одночасье по вине властей. Эксперты: откладывая капремонт, чиновники играют в русскую рулетку.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter