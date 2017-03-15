На Южном Урале осудили председателя кооператива, обокравшую пенсионеров на 55 миллионов рублей

Публикации за 15.03.17

В Челябинске вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды, присвоившей деньги 200 пайщиков.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, женщина признана виновной в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

В суде установлено, что в период с 2007 по 2015 годы руководитель потребительского кооператива «Финансовые инвестиции» давала объявления в газеты, предлагая гражданам оформить кредиты и вклады с выплатой от 23% до 43% годовых.

Доверчивые южноуральцы, в основном, пенсионного возраста, отдавали мошеннице последние сбережения. Размеры вкладов составляли от 20 тысяч до 1,7 миллиона рублей. Зачастую председатель кооператива уговаривала пайщиков перезаключать договоры под более высокие проценты.

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В результате, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, руководитель организации присвоила порядка 55 миллионов рублей.

Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, назначив ей штраф в размере 150 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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