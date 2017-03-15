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Публикации за 15.03.17

В Магнитогорске легковушка снесла остановку

В Магнитогорске легковушка снесла остановку

В Магнитогорске автомобиль ВАЗ снес остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня возле храма Святителя Николая Чудотворца.

Изначально в социальных сетях появилось фото, на котором изображен разбитый автомобиль ВАЗ-2110 с остановившейся рядом каретой скорой помощи. «Возле церкви на левом», – подписал это фото его автор. Позднее в том же сообществе было опубликовано видео с несколько иного ракурса, на котором изображен брошенный разбитый автомобиль.

Вероятнее всего, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. После этого, как пишут очевидцы в сети, автомобиль налетел на остановку, повредив ее конструкцию. Водитель автомобиля с места происшествия спешно ретировался.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 15.03.17

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