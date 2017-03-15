Жителя Челябинска забили до смерти за неосторожное курение

Публикации за 15.03.17

Двое жителей Челябинска до смерти забили собутыльника. Поводом для убийства стала неосторожность жертвы – мужчина, дескать, прожег своей сигаретой диван.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент имел место в одной из квартир жилого дома, расположенного на ул. Крылова. Хозяин жилья с двумя своими знакомыми устроили дома пьянку, однако дружеские посиделки продолжались лишь до тех пор, пока один из гостей по неосторожности не прожег сигаретой диван.

Словесная перепалка с неосторожным курильщиком закончилась тем, что хозяин со вторым гостем набросились на виновника порчи имущества с кулаками. Позднее собутыльники пытались привести избитого приятеля в чувства и умыть, однако кран в ванной комнате оказался неисправен – из него текла лишь горячая вода, что стало причиной ожогов на лице жертвы. От полученных повреждений он скончался на месте. Не зная как поступить, злоумышленники сообщили об этом еще одному общему знакомому, который и вызвал полицию. Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали обоих мужчин, они, к слову, уже дали признательные показания.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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