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Челябинск

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Публикации за 15.03.17

Нетрезвый челябинец поколотил полицейского возле отдела полиции

Нетрезвый челябинец поколотил полицейского возле отдела полиции

В Челябинске судят местного жителя, избившего участкового.

Как передает корреспондент РИА , происшествие имело место еще в конце января возле отдела полиции «Металлургический». Вышедший покурить участковый заметил пробегающего мимо мужчину, который хаотично махал руками и что-то выкрикивал. Полицейский попытался остановить бегущего, однако тут же получил несколько ударов по голове. Справиться с дебоширом помог случайный прохожий.

Задержанным оказался 29-летний челябинец, а его поведение было вызвано действием алкоголя. Во время следствия мужчина признал свою вину в полном объеме. Сообщается, что он уже имеет три судимости за различные преступления, нигде не работает и систематически злоупотребляет спиртным.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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