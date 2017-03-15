Нетрезвый челябинец поколотил полицейского возле отдела полиции

Публикации за 15.03.17

В Челябинске судят местного жителя, избившего участкового.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие имело место еще в конце января возле отдела полиции «Металлургический». Вышедший покурить участковый заметил пробегающего мимо мужчину, который хаотично махал руками и что-то выкрикивал. Полицейский попытался остановить бегущего, однако тут же получил несколько ударов по голове. Справиться с дебоширом помог случайный прохожий.

Задержанным оказался 29-летний челябинец, а его поведение было вызвано действием алкоголя. Во время следствия мужчина признал свою вину в полном объеме. Сообщается, что он уже имеет три судимости за различные преступления, нигде не работает и систематически злоупотребляет спиртным.

Челябинск, Олег Кирьянов

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