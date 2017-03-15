Попавшиеся на взятке челябинские медики заплатят полмиллиона штрафа

Публикации за 15.03.17

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении заведующего терапевтическим отделением поликлиники городской клинической больницы №11 и еще одного сотрудника этого же учреждения. Суд признал медиков виновными в получении взятки в размере 130 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба медика, были задержаны еще летом 2014 года. По информации следователей, заведующий терапевтическим отделением при содействии коллеги получил от молодого челябинца вознаграждение за оформление справки о наличии у парня заболевания, позволяющего не служить в армии. Призывник оказался подсадным – он принимал участие в следственном эксперименте.

Заведующий терапией лишился права занимать должности на муниципальной или государственной службе, а также в подведомственных Минздраву структурах сроком на 24 месяца. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его подельник оштрафован на 200 тысяч.

Челябинск, Олег Кирьянов

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