В Челябинске собираются убить более 4 тысяч кошек и собак

Публикации за 15.03.17

Администрация Челябинска планирует отловить около пяти тысяч бродячих животных, при этом более четырех тысяч из них планируется умертвить. Челябинские власти выделят 23 миллиона рублей на отлов бездомных собак и кошек. Именно такая сумма прописана в контракте, который мэрия Челябинска заключила с «Горэкоцентром» сроком до декабря текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 5 тысяч животных, которых собираются отловить в ближайшие 9 месяцев, 800 специалисты «Горэкоцентра» намерены привить, вылечить от заразных заболеваний и передать новым владельцам. Около сотни собак и кошек подлежат стерилизации. Что касается квоты на умерщвление животных, то она в этом году составляет 4 тысячи 200 особей.

Последним зафиксированным в городе случаем агрессии бродячих животных стал инцидент на улице Богдана Хмельницкого, где пес разорвал на глаза у прохожих кота, отмечает «Челябинское Эхо».

Челябинск, Олег Кирьянов

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