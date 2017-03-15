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Челябинск

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Публикации за 15.03.17

В Челябинске собираются убить более 4 тысяч кошек и собак

В Челябинске собираются убить более 4 тысяч кошек и собак

Администрация Челябинска планирует отловить около пяти тысяч бродячих животных, при этом более четырех тысяч из них планируется умертвить. Челябинские власти выделят 23 миллиона рублей на отлов бездомных собак и кошек. Именно такая сумма прописана в контракте, который мэрия Челябинска заключила с «Горэкоцентром» сроком до декабря текущего года.

Как передает корреспондент РИА , из 5 тысяч животных, которых собираются отловить в ближайшие 9 месяцев, 800 специалисты «Горэкоцентра» намерены привить, вылечить от заразных заболеваний и передать новым владельцам. Около сотни собак и кошек подлежат стерилизации. Что касается квоты на умерщвление животных, то она в этом году составляет 4 тысячи 200 особей.

Последним зафиксированным в городе случаем агрессии бродячих животных стал инцидент на улице Богдана Хмельницкого, где пес разорвал на глаза у прохожих кота, отмечает «Челябинское Эхо».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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