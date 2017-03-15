Магнитогорский «Металлург» – в финале Восточной конференции КХЛ

Публикации за 15.03.17

«Магнитка» в Астане одолела «Барыс» в четвертом матче полуфинала Восточной конференции – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», казахстанская команда приложила все возможные усилия, чтобы хотя бы оттянуть вылет из плей-офф Кубка Гагарина. Но противостоять лидеру Восточной конференции астанинцам оказалось не по силам.

Открыли счет хозяева встречи. На исходе 11-й минуты лучший игрок «Барыса» в серии плей-офф Найджел Доус с подачи Брэндона Боченски поразил ворота Василия Кошечкина – 1:0.

Но во втором периоде пошла уже совсем другая игра. Сначала на 46-й минуте встречи нападающий магнитогорцев Ян Коварж замкнул розыгрыш Криса Ли и Сергея Мозякина – 1:1. А две с небольшим минуты спустя в большинстве уже сам Крис Ли подхватил шайбу у синей линии хозяев, перехитрил защитника астанинцев и вывел «Магнитку» вперед» – 2:1.

Подобное развитие событий не остановило «Барыс». Казахстанские хоккеисты использовали для обострения игры каждую возможность. Наконец, на 52-й минуте нападающий астанинцев Максим Худяков, пройдя за воротами, отдал пас на пятак у ворот Кошечкина, голкипер магнитогорцев отбил удар Кори Тривино, но первым у шайбы оказался Никита Михайлис – 2:2. И до конца основного времени клубы так и не смогли определить, кто сильнее.

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Все решил овер-тайм. На исходе 78-й минуты защитник хозяев Максим Семенов отправляется на скамейку штрафников за подножку сопернику, а 21 секунду спустя Ян Коварж ставит победную точку в розыгрыше Криса Ли и Сергея Мозякина, а также в полуфинале Восточной конференции – 3:2, и с общим счетом 4:0 магнитогорский «Металлург» выигрывает полуфинал Восточной конференции КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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