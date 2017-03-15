Конкурсный управляющий челябинской фирмы, за взятку помиривший должника с кредитором, предстанет перед судом

Публикации за 15.03.17

В Челябинске будут судить конкурсного управляющего, обвиняемого в коммерческом подкупе.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела по части 6 статьи 204 УК РФ. По версии следствия, 29 декабря прошлого года конкурсный управляющий получил от учредителя обанкротившейся фирмы 100 тысяч рублей «в благодарность» за заключение мирового соглашения о рассрочке кредиторской задолженности на сумму 1 миллион рублей.

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Следствие полагает, что в момент получения денег договоренность с кредитором уже была достигнута. Более того, заключение данного соглашения входит в круг обязанностей конкурсного управляющего.После утверждения обвинительного заключения материалы дела будут направлены в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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