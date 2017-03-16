В Миассе мальчик провалился в пятиметровый колодец

В Миассе 8-летний ребенок упал в колодец вентиляционной шахты.
Как сообщили агентству «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, инцидент произошел накануне около 16 часов. Компания детей 8-10 лет играла на проспекте Октября недалеко от здания филиала южноуральского вуза.
Один из мальчиков подлез под «колпак» вентиляционной шахты и угодил в колодец глубиной около 5 метров.
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К счастью, при падении ребенок не пострадал, однако самостоятельно выбраться уже не смог. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы.
Прибыв на место, один из спасателей спустился в колодец, обвязал мальчика веревками и при помощи коллег извлек его на поверхность. Школьника передали родителям.
Челябинск, Юлия Димова
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