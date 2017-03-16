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Челябинск

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Публикации за 16.03.17

В южноуральском детском лагере ребенок забрел в тлеющий костер

В южноуральском детском лагере ребенок забрел в тлеющий костер

В детском лагере под Еткулем ребенок получил ожог обеих ног.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел еще минувшим летом, но уголовное дело по факту получения травмы школьником возбуждено лишь вчера. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев.

По словам главы ведомства, школьник, гуляя в лесу, зашел в кусты и наступил в еще горячую золу от костра, получив при этом ожог обеих ног. «Мама мальчика долгое время не сообщала о ЧП, пытаясь договориться с администрацией учреждения», – рассказал главный следователь Южного Урала. В итоге женщине возместили стоимость путевки в лагерь, но она потребовала также компенсировать моральный ущерб. Когда договориться не удалось, мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы.

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«К маме ребенка – свои вопросы, но ведь о происшествии не сообщила и администрация лагеря, хотя они обязаны были это сделать», – отметил г-н Чернятьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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