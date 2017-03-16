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Публикации за 16.03.17

Магнитогорец едва не погиб по дороге в аэропорт: авто разорвало пополам

Магнитогорец едва не погиб по дороге в аэропорт: авто разорвало пополам

В Башкирии в страшное ДТП попал житель Челябинской области.

Как сообщили РИА в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, авария произошла вечером 15 марта в Абзелиловском районе на 7 километре автодороги Аэропорт-Магнитогорск.

20-летний магнитогорец за рулем «Дэу Нексия», предположительно, не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Киа Спортейдж».

«Новый День – Челябинск» , и

Автомобиль южноуральца, в прямом смысле, разорвало пополам, однако водитель остался жив. С многочисленными травмами он госпитализирован. Кроме него в ДТП никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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