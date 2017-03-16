Магнитогорец едва не погиб по дороге в аэропорт: авто разорвало пополам

В Башкирии в страшное ДТП попал житель Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, авария произошла вечером 15 марта в Абзелиловском районе на 7 километре автодороги Аэропорт-Магнитогорск.
20-летний магнитогорец за рулем «Дэу Нексия», предположительно, не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Киа Спортейдж».
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Автомобиль южноуральца, в прямом смысле, разорвало пополам, однако водитель остался жив. С многочисленными травмами он госпитализирован. Кроме него в ДТП никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.03.17
В южноуральском детском лагере ребенок забрел в тлеющий костер. / В Миассе мальчик провалился в пятиметровый колодец. / 16 марта ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»