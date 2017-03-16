Следствие по делу бывшего главы Копейска вышло на финишную прямую

Публикации за 16.03.17

Экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин заканчивает знакомиться с материалами своего уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в следственном управлении СКР по Челябинской области рассчитывают, что бывший глава Копейска Вячеслав Истомин закончит знакомство с материалами своего уголовного дела до конца марта. Об этом сообщил руководитель ведомства Денис Чернятьев.

«После этого мы сформируем и отошлем для утверждения в надзорный орган обвинительное заключение, а затем – суд», – добавил руководитель регионального следственного управления СКР.

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Напомним, Истомин был задержан у себя в кабинете 25 июля 2016 года по подозрению в получении двух взяток на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

По версии следствия, крупное вознаграждение глава Копейска получил от местных коммерсантов за незаконное выделение земельных участков и заключение муниципальных контрактов на покупку оборудования для школьных столовых без конкурса у конкретного поставщика. Добавим, сразу после задержания обвиняемого во взяточничестве экс-мэра отправили на два месяца в следственный изолятор, но после того, как чиновник пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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