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Челябинск

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Публикации за 16.03.17

Челябинка обнаружила на даче бесхозное ружье

Челябинка обнаружила на даче бесхозное ружье

В забытом южноуральском поселке дачнице подбросили ружье.

Как передает корреспондент РИА , ошарашившую ее находку жительница Челябинска сделала 15 марта, приехав в расположенный на берегу озера Увильды поселок Рипус.

Здесь женщина купила дачный домик. Приехав проверить его состояние после зимы, она с удивлением обнаружила на веранде охотничье ружье. Челябинка обратилась в полицию, и теперь правоохранителям предстоит выяснить, каким образом оружие оказалось у женщины на даче.

«Новый День – Челябинск» , и

По данным «Кыштымского рабочего», ружье не зарегистрировано. Забыл ли его в дачном домике рассеянный охотник или от оружия решили избавиться, полицейские выясняют.

Рипус – достаточно глухое место, отмечает издание. По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в нем обитали 3 человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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