Следствие по делу банды южноуральских педофилов завершено

Публикации за 16.03.17

На Южном Урале в 2016 году на треть увеличилось число изнасилований. Об этом сообщил руководитель регионального следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего за год зафиксировано б 122 подобных факта.

Выросло и число преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, – до 437 (+150% к показателю 2015 года). Столь значительное увеличение связано с делом банды педофилов-сутенеров, отметил главный следователь Южного Урала.

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Денис Чернятьев напомнил, что именно в 2016 году была раскрыта организованная преступная группа, на протяжении четырех лет орудовавшая в Челябинске и Копейске. Преступники вовлекали несовершеннолетних в занятия проституцией и изготовление порнографии, неоднократно подвергали их насильственным действиям сексуального характера.

Всего в деле фигурирует порядка 400 преступных эпизодов и более 20 потерпевших 14-16 лет. В ближайшее время дело будет передано в суд, сообщил г-н Чернятьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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