Клещей в Челябинске становится все больше, а акарицидная обработка практически не проводится

Публикации за 16.03.17

В Челябинске до сих пор не решен вопрос с акарицидной обработкой городских территорий. При этом, в предыдущие годы подрядчики, получавшие заказ на противоклещевую обработку парков и скверов от клещей, с этой работой не справлялись.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодно непосредственно в Челябинске регистрируется до 500 случаев укусов клещами. Произойти это может в любое время года. Был случай, когда ребенка укусили в декабре: в детский сад завезли новогоднюю елку, на которой находился клещ.

«Лучшее средство профилактики укусов – это обработка территории акарицидами. Очень много частных организаций, которые занимаются этим. Каждый год город объявляет аукцион. И порой даже по заниженным ценам, по себестоимости услуг участников тендера очевидно, что организации недобросовестны, и работы будут проведены на халтурном уровне» – заявил заведующий дезинфекционным отделением ГБУЗ ОКБ №3 Александр Попов.

«Были случаи, как на территории детских учреждений, так и на территории города, когда обработка была проведена плохо, и пришлось проводить эти работы повторно. Это недопустимо» – считает заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

По прогнозам специалистов клещей в области ожидается не больше, чем обычно. Но вопрос обработки городских территорий еще не решен, а клещи уже просыпаются.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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