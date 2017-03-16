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Публикации за 16.03.17

Южноуралец заплатит 20 тысяч рублей за нелегальную прогулку по Тургояку

Южноуралец заплатит 20 тысяч рублей за нелегальную прогулку по Тургояку

Нелегальная экскурсия по Тургояку обойдется южноуральцу в 20 тысяч рублей.

Как сообщили РИА в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, Миасский городской суд прекратил уголовное дело в отношении капитана парусно-моторного судна «Триумф» по не реабилитирующим обстоятельствам.

В ходе следствия было установлено, что 3 июля 2016 года мужчина организовал экскурсионную прогулку на судне по акватории озера Тургояк. В ней приняли участие 35 человек, каждый из которых заплатил за услугу не менее 850 рублей. При этом у южноуральца не было лицензии на осуществление деятельности по перевозке внутренним водным транспортом, а также регистрации в Государственном судовом реестре.

Более того, при допустимой вместимости 25 человек капитан пустил на судно сразу 35 пассажиров, на судне отсутствовали средства навигации, радиосвязи и пожаротушения, спасательные средства и спасательные жилеты находились в труднодоступном месте (трюме) и пассажиры ими обеспечены не были.

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Южноуралец полностью признал свою вину. Учтя это, а также то, что подобное деяние было совершено им впервые, следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении мужчине штрафа.

Миасский городской суд принял решение уголовного дела по реабилитирующему основанию, назначив капитану «Триумфа» штраф в 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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