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Челябинск

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Публикации за 16.03.17

Челябинец, отпиливший знакомому руку во сне, получил условный срок

Челябинец, отпиливший знакомому руку во сне, получил условный срок

Житель Челябинска, во сне отпиливший руку собутыльнику, получил условный срок.

Как уже сообщал , 1 января 2017 года ранее неоднократно судимый житель Металлургического района позвонил в полицию с заявлением о том, что отпилил своему собутыльнику руку. Прибывшие по указанному адресу стражи ни пострадавшего, ни отпиленной конечности на месте не обнаружили. 34-летнего заявителя доставили в отдел полиции.

Отвечая на вопросы полиции, нетрезвый мужчина пришел к выводу, что история с отпиленной рукой и пострадавшим собутыльником ему просто приснилась. И засобирался домой, однако сотрудники полиции его не отпустили. Не согласившись с таким раскладом, несостоявшийся расчленитель ударил одного из полицейских кулаком по голове.

За это преступление челябинец осужден на 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 24 месяца.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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