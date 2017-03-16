Челябинец, отпиливший знакомому руку во сне, получил условный срок

Публикации за 16.03.17

Житель Челябинска, во сне отпиливший руку собутыльнику, получил условный срок.

Как уже сообщал «Новый День», 1 января 2017 года ранее неоднократно судимый житель Металлургического района позвонил в полицию с заявлением о том, что отпилил своему собутыльнику руку. Прибывшие по указанному адресу стражи ни пострадавшего, ни отпиленной конечности на месте не обнаружили. 34-летнего заявителя доставили в отдел полиции.

Отвечая на вопросы полиции, нетрезвый мужчина пришел к выводу, что история с отпиленной рукой и пострадавшим собутыльником ему просто приснилась. И засобирался домой, однако сотрудники полиции его не отпустили. Не согласившись с таким раскладом, несостоявшийся расчленитель ударил одного из полицейских кулаком по голове.

За это преступление челябинец осужден на 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 24 месяца.

Челябинск, Олег Кирьянов

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