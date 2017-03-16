Семь суток ареста вернули челябинцу зрение и подвижность руки

Публикации за 16.03.17

33-летний житель ЧМЗ чудесным образом «выздоровел» и даже нашел денежные средства для оплаты

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, мужчине назначили 30 тысяч штрафа за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Добровольно оплачивать штраф за административное нарушение мужчина не торопился, поэтому судебное постановление было направлено в отдел приставов Металлургического района для принудительного исполнения. Приставы открыли исполнительное производство 22 февраля этого года. Впоследствии было установлено, что гражданин является безработным, в нетрезвом виде за рулем попался на чужом автомобиле, другого имущества не имеет. В итоге мужчине назначили срок для оплаты штрафа, но он снова не отреагировал.

Когда срок добровольной оплаты, сотрудники ФССП решили не церемониться с мужчиной и завели на него еще одно дело – в этот раз за неуплату административного штрафа.

Видимо, поняв, что после составления протокола приставы сразу же отправят его в суд, он начал жаловаться на внезапное ухудшение зрения и потерю моторики рук: он не мог держать в руках ручку и даже не видел текста протокола. Пока мужчина не начал жаловаться на потерю слуха, приставы зачитали ему протокол в присутствии понятых, а после принудительно доставили в суд.

В суде также решили не миндальничать. После того, как челябинец снова заявил об отсутствии у него денег и доходов, судья отправил его под арест на семь дней. Нахождение в течение целой недели в специальном учреждении для административно задержанных чудесным образом привело к «выздоровлению» гражданина, который, к тому же, сразу нашел необходимую для уплаты штрафа сумму. В первый же день после освобождения из-под ареста мужчина выплатил штраф.

Кстати, во время передачи приставу квитанции об уплате административного взыскания, мужчина начал угрожать, что будет жаловаться во все возможные инстанции, а также пообещал писать нелицеприятные комментарии на личной страничке молодой сотрудницы ФССП в социальной сети.

Челябинск, Олег Кирьянов

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